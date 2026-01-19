PAN apuesta por unidad rumbo a 2027 en Tamaulipas política interna

Por Agustín Peña Cruz

Ciudad Victoria, Tamps.–

Con un mensaje inequívoco de cohesión interna y reconfiguración estratégica, el Partido Acción Nacional inició el 2026 con un acto político marcado por “El Truco está en la Unidad”, encuentro que congregó en la capital del estado a liderazgos panistas de todo Tamaulipas, en un contexto marcado por la inminente renovación de la dirigencia estatal y la disputa anticipada del escenario electoral de 2027 frente a la hegemonía de Morena.

El evento funcionó como un ejercicio de alineación política. Dirigentes municipales, alcaldes, diputados, exalcaldes, militantes y simpatizantes cerraron filas en torno a la fórmula integrada por Gloria Garza y César ‘Truko’ Verástegui, quienes se perfilan como actores centrales del proceso interno. El mensaje dominante fue: sin unidad, no hay viabilidad electoral.

“Llegó el momento de construir una nueva historia para Acción Nacional en Tamaulipas”, afirmó el diputado federal César Verástegui, al subrayar que 2026 será un año clave para reconstruir al partido desde el territorio y con apertura social.

“Privilegiar la unidad, el trabajo en territorio abriéndonos a la gente con las ideas de todos… con ello construiremos el proyecto electoral rumbo al próximo proceso intermedio”, sostuvo ante una militancia que busca reposicionarse en un estado adverso.

Gloria Garza, por su parte, delineó una narrativa de renovación institucional y emocional del panismo tamaulipeco. Aseguró que el partido se prepara no sólo para 2027, sino también para 2028, con una identidad renovada y una militancia cohesionada.

“Nos preparamos en este 2026 para triunfar”, afirmó, apelando al capital simbólico del PAN y a la necesidad de reconectar con la ciudadanía.

Las expresiones de respaldo se sucedieron una tras otra. Desde la base militante, Julissa García resumió el sentir colectivo:

“Los panistas los necesitamos, los panistas los queremos… represéntenos, es por el bien de Tamaulipas”.

En la misma línea, la exalcaldesa de Matamoros, Lety Salazar, advirtió que el PAN “tiene que resurgir” y ser conducido por liderazgos con capacidad de servicio, mientras que el exalcalde de Aldama, Alejandro García Barrientos, llamó a transitar unidos hacia la definición interna.

El respaldo institucional se extendió a voces legislativas y municipales. El diputado local Gerardo Peña Flores aseguró que con Garza y Verástegui “vendrán muchos triunfos”, mientras que alcaldes como Ramiro Cortez Barrera (Miguel Alemán), Miguel Ángel Almaraz (Río Bravo) y el exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, coincidieron en la necesidad de un liderazgo con visión de Estado para reposicionar al PAN.

Más allá de los discursos, el trasfondo político apunta a un debate clave: el método de elección de la nueva dirigencia estatal. César Verástegui adelantó que solicitarán al Comité Ejecutivo Nacional que la convocatoria se emita bajo el principio de voto directo de la militancia, como garantía de legalidad interna, legitimidad democrática y respeto a los derechos partidistas.

El mensaje de unidad también encontró eco en las redes sociales. El regidor panista de Altamira, Félix Guillu, destacó el ambiente de cohesión y llamó a mantener el trabajo coordinado “desde nuestras trincheras”, bajo la premisa de que el trabajo en equipo fortalece al partido y, por extensión, a Tamaulipas.

En el escenario político dominado por un partido hegemónico, Acción Nacional apuesta por cerrar filas, ordenar sus diferencias internas y reconstruir su narrativa. El reto está en la unidad, más que consigna, se per fila como condición jurídica, política y electoral para competir con posibilidades reales en los próximos procesos.