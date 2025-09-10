Operativo “Moto Segura” inspecciona diariamente hasta 300 motocicletas a lo largo de la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la estrategia integral encaminada a prevenir y atender el delito, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) aplica a lo largo de la entidad el operativo “Moto Segura”, a través del cual, elementos de la Guardia Estatal han detectado unidades en estado irregular, incluyendo las que cuentan con reporte de robo activo o se encuentran involucradas en hechos constitutivos de delito.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que este operativo se aplica en los 43 municipios de la entidad de forma aleatoria y diariamente se verifican entre 280 y 300 motocicletas, de las cuales, entre el seis y siete por ciento presentan irregularidades, siendo los municipios de la frontera y Ciudad Victoria los que registran mayor incidencia.

Por ello, refrendó que a través de la Guardia Estatal continuará este operativo a lo largo de Tamaulipas, el cual ha permitido recuperar unidades robadas e interceptar delitos en los que se emplea este medio de transporte.

Asimismo, llamó a las personas usuarias de este medio de transporte a aprovechar los incentivos otorgados por el Gobierno del Estado para regularizar su documentación y evitar sanciones posteriores.

“El Gobierno del Estado está cuidando que las placas, las licencias y la regulación de las motocicletas esté al alcance de todos, yo como secretario de seguridad les pido que vayan a las oficinas y que regulen todo eso porque hay facilidades para ello” acotó.