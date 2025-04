No hay que caer en extremos, pide SET en Torno al consumo de comida chatarra

Por José Gregorio Aguilar

La iniciativa «Vida Saludable», que busca fomentar hábitos alimenticios equilibrados en los estudiantes tiene como objetivo promover una alimentación saludable sin caer en extremos, permitiendo que los niños disfruten de golosinas ocasionalmente, como en fiestas o celebraciones, dejó en claro Lucía Aimé Castillo Pastor.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado, respondió a las inquietudes que se están generando en torno a si en la celebración del Día del Niño este 30 de Abril, ya no se permitirá a los niños comer dulces o pastel, entre otros.

“Creo que se ha hecho mucha polémica, miren, si yo un día del mes o semana, consumo productos que contengan más contenidos calóricos pero todo el resto de la semana o del mes consumí alimentos saludables, pues mantuve un equilibrio; entonces mantengo un equilibrio y no nos vayamos a los extremos; no se trata de ya no consumir completamente nada”.

Reiteró que esta iniciativa fomentará una alimentación saludable y equilibrada entre la población infantil, al mismo tiempo que se estarán cultivando nuevos hábitos alimenticios que contribuyan a una vida saludable pero sin irse a los extremos, permitiendo el consumo ocasional de golosinas.

“Se trata de generar equilibrios y hábitos permanentes de alimentación de actividad saludable me parece que eso es distinto a pensar que todos los días les demos….”.

Lucía Aimé comentó que se tiene que tener muy claro que los lineamientos pretenden generar una cultura al interior como al exterior de las escuelas pero el acercamiento a la alimentación saludable está orientado a evitar expender dentro de los planteles productos que sean dañinos para la salud y lo importante es que los padres de familia, colaboren y se sumen a esta iniciativa.

Por último, dejó en claro que lo que la Secretaría de Salud a través de la Coepris, vigilará, es que no se expendan productos dentro de las cooperativas o tiendas escolares.