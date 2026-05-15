Mtra. Olga Elena Santos Rendón recibe el Premio Estatal de Psicología 2026

Cd. Victoria, Tam. 14 de mayo de 2026

En el marco de la conmemoración por la aprobación de la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial, se llevó a cabo en el Auditorio del Congreso del Estado de Tamaulipas la entrega del Premio Estatal de Psicología 2026, reconocimiento otorgado a profesionales de la psicología que se destacan por su trayectoria y aportaciones al fortalecimiento de la salud mental en la entidad.

Entre los profesionistas seleccionados para recibir este premio, destacó la Mtra. Olga Elena Santos Rendón, quien recibió el reconocimiento por su amplia trayectoria profesional en las áreas clínica, educativa, laboral y de capacitación, consolidándose como una de las profesionistas con mayor aportación a la formación académica y al desarrollo humano en Tamaulipas.

Durante la ceremonia estuvieron presentes representantes de los Colegios de Psicólogos de Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria y la zona sur del estado, así como diputadas y diputados locales, representantes del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud.

La Mtra. Olga Elena Santos Rendón cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo, desempeñándose como docente de preparatoria, universidad y posgrado en instituciones públicas y privadas de Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. Además, ha ocupado cargos directivos y de coordinación académica en instituciones educativas y organismos públicos.

En el área clínica inició su labor profesional en el Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico, brindando atención psicológica mediante terapia cognitivo-conductual a niñas, niños, adolescentes y adultos.

Asimismo, destaca su experiencia en recursos humanos, capacitación y certificación de competencias laborales, contando con acreditaciones nacionales ante SEP-CONOCER y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Actualmente desarrolla actividades de gestión educativa y empresarial, impartiendo talleres y cursos de formación del capital humano, además de implementar estrategias de mejora continua en instituciones educativas y organizaciones públicas y privadas.

La galardonada estuvo acompañada por su esposo, el Dr. Marco Antonio Boeta Guerrero y su hermana, la Mtra. Gregoria Santos González, quienes compartieron este importante reconocimiento a una trayectoria dedicada al bienestar psicológico, la educación y la formación profesional en Tamaulipas.