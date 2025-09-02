Más de mil 400 alumnos, entre estudiantes y cadetes; USJT supera expectativas de matrícula para el ciclo escolar 2025-2026

-El impulso a la educación superior por parte del gobernador Américo Villarreal brinda la confianza de los alumnos y sus familias en esta institución formadora de profesionales de la seguridad y procuración de justicia

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), logró superar sus metas, al registrar una matrícula de 977 alumnos en sus cuatro licenciaturas y maestrías para el periodo 2025-2026, lo cual refleja la confianza en esta institución que forma profesionales en seguridad pública y procuración de justicia, mencionó el rector Jorge Lumbreras Castro.

Al presidir el inicio del ciclo escolar, en compañía del personal directivo, catedráticos y personal de apoyo, el rector destacó el impulso del ejecutivo estatal a la educación superior.

“La visión del señor gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar una universidad para la seguridad y justicia en el estado, hoy se expresa en cuatro licenciaturas que ofrecen a las y los jóvenes de Tamaulipas una opción de desarrollo profesional y un proyecto de vida”, dijo Lumbreras Castro.

También 426 elementos en formación inicial y continua reciben diversos cursos, con una visión profesionalizante, una nueva seguridad pública y procuración de justicia que avanza bajo una vocación transformadora para mejorar, para servir y proteger a las familias y las comunidades de nuestro estado.

“Para todas y todos debe ser un privilegio estar en esta universidad que con los recursos del pueblo de Tamaulipas les abre sus puertas y les brinda una educación de calidad con excelentes profesores, con adiestramiento físico, con principios y con valores”.

El rector dijo que la USJT cuenta con una extraordinaria infraestructura, avances tecnológicos y muy buenos profesores e instructores con formación académica y pedagógica, así como personal directivo que tiene la encomienda de servir a las y los estudiantes.