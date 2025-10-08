Mantiene Tamaulipas bajo control influenza aviar y sin contagios en humanos: Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas informa que el brote de Influenza Aviar tipo H5 detectado en aves de traspatio en el ejido Longoreño, municipio de Matamoros, se mantiene bajo control, sin registro de casos en personas y con vigilancia sanitaria activa en la zona.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que el Comando de Incidencias de Influenza Aviar, integrado por personal de la Secretaría de Salud, SENASICA, autoridades municipales y el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), sostuvo una reunión de seguimiento en las oficinas del Distrito de Salud Bienestar de Matamoros para evaluar la situación actual y reforzar las medidas de control además de implementar las siguientes acciones:

· Aplicar cuarentena y mantener el control sanitario: Se estableció un cerco en el área afectada, con medidas de desinfección y sacrificio de aves positivas, bajo supervisión de SENASICA.

· Vigilancia epidemiológica activa a través del personal médico y veterinario que realiza visitas casa por casa en el ejido Longoreño y comunidades vecinas para detectar posibles casos en aves o personas expuestas.

· Monitoreo y vigilancia médica a las tres personas que tuvieron contacto directo con las aves (propietario, esposa y trabajador) quienes permanecen asintomáticas y con resultados negativos a influenza aviar.

· Análisis técnico cuyos estudios indican que el virus podría corresponder a una variante de baja patogenicidad, lo que refuerza la baja probabilidad de transmisión a humanos.

· Además de realizar la capacitación y prevención: Se instruyó a médicos, veterinarios y personal operativo en el manejo de la “Guía de Interfaz Humano–Animal para Influenza Aviar”, fortaleciendo la capacidad local de respuesta.

El secretario de salud reiteró que el riesgo de contagio para la población humana es bajo, y recomiendo a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con las medidas preventivas entre las que destaca:

· No manipular aves muertas o enfermas.

· Reportar cualquier mortalidad inusual a las autoridades locales o de sanidad animal.

· Mantener corrales y espacios limpios, evitando el contacto entre aves domésticas y silvestres.

Destacó que se mantiene una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en conjunto con SENASICA y las autoridades municipales de Matamoros, para continuar con la vigilancia epidemiológica y biológica permanente hasta garantizar la eliminación total del riesgo.

Asimismo, se fortalecerá la educación sanitaria con productores avícolas y se mantendrá una comunicación constante con los medios de comunicación para informar los avances.