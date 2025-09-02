Invita SSPT a personal operativo a tramitar la Beca “Voluntad y Trabajo, por la paz de Tamaulipas” 2025-2026

-Está dirigida a estudiantes, hijos e hijas de los cuerpos de seguridad adscritos a la SSPT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con base en el compromiso del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) apoya con el trámite de la Beca “Voluntad y Trabajo, por la paz de Tamaulipas” 2025-2026 a su personal operativo en funciones o caídos en cumplimiento de su deber.

Para ello, se invita al personal de la Guardia Estatal, Guías Técnicos y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad a presentar la documentación requerida en el Área de Bonos y Becas del Complejo Estatal de Seguridad Pública con fecha límite del 12 de septiembre del presente año.

El horario de recepción de documentos es de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Las personas aspirantes deberán presentar: solicitud original requisitada y firmada por madre, padre o tutor legal; aviso de privacidad original firmado por los antes mencionados; copia del acta de nacimiento del (la) estudiante; copia de la CURP de estudiante y padre, madre o tutores legales; copia de la constancia de inscripción expedida por la institución educativa que especifique el ciclo escolar, grado o periodo a cursar y la Clave de Centro de Trabajo.

Para mayor información, comunicarse al Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC): 834 107 8998, 834 204 2031 y 800 710 6710, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.