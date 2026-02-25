Invita ITAVU a regularizar terrenos con 50% de descuento en trámite de escrituras

• ​Continúa con los beneficios para que más familias accedan a la certeza jurídica de su patrimonio antes del 31 de marzo, como parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal con el bienestar y la seguridad patrimonial en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), exhorta a las familias beneficiarias a aprovechar los descuentos vigentes en el trámite de escrituración, una medida orientada a fortalecer la protección de su patrimonio, informó su director general, Manuel Guillermo Treviño Cantú.

La dependencia señaló que la promoción del 50 por ciento de descuento en la regularización de terrenos deshabitados (baldíos) estará disponible hasta el próximo 31 de marzo, por lo que se invita a las y los beneficiarios a realizar este procedimiento dentro del plazo establecido, a fin de contar con certeza jurídica sobre su propiedad.

Para facilitar el acceso a la propiedad legal, el ITAVU presenta los siguientes costos con descuento aplicado:

•​Terrenos Inhabitados (Baldíos): De un costo regular de $2,828 pesos, con el descuento actual la familia solo paga $1,414 pesos. (Vence a finales de marzo).

•​Casa-Habitación (Predios habitados): De un costo regular de $792 pesos, el beneficio continúa vigente para que el interesado pague únicamente $396 pesos.

Para acceder a estos beneficios, las y los interesados deben considerar lo siguiente:

1.​Liquidación Total: Es requisito indispensable haber liquidado el pago total de su solar o vivienda ante el Instituto para ser elegible en la formalización de escrituras.

2.​Atención Directa: Deben acudir a la Delegación del ITAVU en su municipio para recibir información detallada y entregar su documentación.

3.​Seguridad en su Trámite: Se enfatiza que el ITAVU no utiliza gestores externos. Todos los trámites son personales y se realizan exclusivamente en las oficinas oficiales para evitar posibles engaños o fraudes.

Este esfuerzo es parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien a través de un gobierno humanista, reafirma su labor diaria para que Tamaulipas sea un mejor lugar para vivir, garantizando el derecho de cada familia a un patrimonio seguro y digno.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, comunicarse al teléfono (834) 318 55 00, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.