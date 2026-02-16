Invita DIF Tamaulipas a la jornada médica “Megamissions” para las familias de Victoria

La atención gratuita se brindará los días 17 y 18 de febrero en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

Con el compromiso de acercar servicios de salud accesibles y de calidad a cada persona, grupo o población de atención prioritaria, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, en coordinación con el Club Rotario Victoria de Escandón Asociación Civil, llevará a cabo la jornada médica “Megamissions” los días 17 y 18 de febrero en Ciudad Victoria.

Durante esta jornada, se ofrecerán de manera gratuita servicios como consulta médica general, procedimientos quirúrgicos menores, entre ellos retiro de verrugas, mezquinos y lunares, así como atención odontológica, entre otros apoyos enfocados en el cuidado integral de la salud.

La atención se brindará en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en la Calzada Gral. Luis Caballero #297, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde el 17 de febrero, y de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde el 18 de febrero.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial (INE); en el caso de menores de edad, será necesario mostrar la CURP como documento de identificación.

Con estas acciones conjuntas, el DIF Tamaulipas y el Club Rotario suman voluntades para cuidar la salud de las familias victorenses, garantizando atención profesional, cercana y oportuna, fortaleciendo el bienestar comunitario.