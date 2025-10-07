Invita DIF Tamaulipas a la campaña de prevención y detección de cáncer de mama “Observa, Toca y Acciona”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, invita a las mujeres del estado a participar en la campaña “Observa, Toca y Acciona”, en la que se ofrecerán estudios gratuitos de mastografía, iBreastExam e incluso Papanicolaou.

La campaña se lleva a cabo del 8 al 31 de octubre, en el área médica de las instalaciones centrales del DIF Tamaulipas, ubicadas sobre la Calzada General Luis Caballero, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Los estudios de mastografía están dirigidos a mujeres de 40 a 69 años de edad, quienes deben acudir con aseo general, sin desodorante, talco ni perfume.

En el caso del Papanicolaou, pueden realizarlo mujeres mayores de 18 años con vida sexual activa, presentándose con aseo general, ocho días después de haber concluido su ciclo menstrual y sin haber tenido relaciones sexuales en los tres días previos al estudio.

Los servicios son completamente gratuitos. Las interesadas solo deberán presentar copia de INE, CURP y comprobante de domicilio, además de agendar su cita al teléfono (834) 318 1400, extensión 58752, en horario de oficina.

Para las mujeres en el resto de los municipios de Tamaulipas, se recomienda acudir al Sistema DIF Municipal más cercano a su localidad, donde serán atendidas o canalizadas para recibir la atención especializada correspondiente.

Con estas acciones, las y los Mensajeros de Paz reafirman su compromiso con la salud integral de las mujeres tamaulipecas, promoviendo la detección oportuna del cáncer y fortaleciendo el bienestar de quienes son pilar fundamental en las familias y en la sociedad.