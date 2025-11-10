Instala Municipio moderno alumbrado público en Tamatán y San Marcos 2.

Cd. Victoria, 10 de noviembre 2025. – En beneficio y seguridad de 1,500 familias, el gobierno de Victoria, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, instaló un nuevo circuito de alumbrado público que dará más iluminación en las calles que conectan las colonias Tamatán y San Marcos 2.

El alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez asistió personalmente a encender el interruptor que puso en funcionamiento 6 luminarias Led última generación, instaladas en igual número de postes, para poner fin a la penumbra de años.

«Una ciudad más iluminada es más segura, por eso trabajamos todos los días en atender peticiones ciudadanas para rehabilitar o instalar luminarias en todos los sectores de la Capital» dijo al grupo de vecinos que se reunieron para agradecerle la atención y solución a su petición.