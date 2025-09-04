INJUVE Tamaulipas difunde convocatoria “Cursos Santander – Juventud que Innova”

Más de 5 mil jóvenes serán beneficiados con cursos gratuitos en universidades de prestigio mundial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) y Banco Santander México, firmaron un acuerdo de colaboración con el fin de beneficiar a las y los jóvenes en el desarrollo de las habilidades más demandadas en el mercado laboral.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, informó que con esta alianza se espera atender a más de 5 mil jóvenes de 16 a 29 años de edad con cursos gratuitos impartidos por universidades líderes en todo el mundo.

Sumado a este logró, destacó el compromiso de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, al fortalecer la educación como una herramienta efectiva para promover el progreso de la población joven desde los pilares “Aprende, Transforma y Avanza” ante un mercado laboral en permanente cambio.

“Con este pacto ayudaremos a las personas jóvenes a mejorar su empleabilidad a través de la formación necesaria para seguir creciendo y transformando Tamaulipas, con cursos actuales e innovadores de acuerdo a la exigencia de los tiempos actuales”, manifestó el funcionario estatal.

A su vez, señaló que los interesados tienen hasta el próximo 30 de septiembre para inscribirse y recibir su beca a través de Santander Open Academy, plataforma global de aprendizaje y desarrollo profesional, registrándose en el siguiente enlace https://app.santanderopenacademy.com/es/program/juventud-que-innova donde encontrarán todas las oportunidades disponibles para su elección.

“Actualmente se cuenta con una amplia selección de contenido formativo gratuito para atender las necesidades de los usuarios de Santander Open Academy, ofreciendo cursos en idiomas, herramientas digitales de ofimática, introducción a la IA generativa, negociación exitosa, diseño y creación de un emprendimiento social, entre muchos más”, dijo Rodríguez Perales.

Por último, expresó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirige Luis Gerardo Illoldi Reyes, a través del INJUVE, reafirma su compromiso en el desarrollo de los jóvenes ante las perspectivas profesionales, impulsando su competitividad frente a los desafíos del empleo y el emprendimiento en un mercado dinámico.