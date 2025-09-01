Inicia Tamaulipas ciclo escolar bajo el principio de la igualdad: SABG

Güemez, Tamaulipas.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, inauguró el ciclo escolar 2025- 2026 en el ejido “Servando Canales” de Güemez, Tamaulipas.

La sede de la ceremonia de inicio ciclo escolar, entrega de libros de texto gratuitos y paquetes de útiles escolares en educación básica, fue la escuela telesecundaria “Ramón Durón Ruíz”.

En su mensaje de bienvenida, la secretaria Anticorrupción, destacó la universalización de las becas, lo que representa un nuevo derecho constitucional para niños, niñas y adolescentes, y dijo también que la sinergia entre Estado y Federación permite atender las necesidades de quienes requieren un apoyo adicional para continuar su trayectoria escolar.

“Volvemos a entregar más de 3.8 millones de libros de texto gratuito, mejorados y que son la principal herramienta de su aprendizaje, con un criterio de equidad este ciclo escolar también se está entregando casi cincuenta mil uniformes destinados a aquellos municipios y regiones en donde más se necesitan y todo esto de manera integral, representa iniciar el ciclo escolar bajo un principio muy importante: el principio de la igualdad”.

Norma Angélica Pedraza Melo, comentó en su discurso que en breve regresará con su equipo de trabajo a esta y otras comunidades cercanas para dar continuidad a un proyecto denominado “Sembrando Valores”, donde a través de actividades lúdicas el personal de esta dependencia contribuye en la formación de los ciudadanos que habitarán la nueva sociedad que resulte de la voluntad y el trabajo que día a día se plasma en las acciones gubernamentales.