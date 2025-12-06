Inaugurarán Lalo y Lucy zona biker

Cd. Victoria, 6 de diciembre 2025. – Con apoyo del gobierno de Victoria, grupos de bikers celebrarán este sábado 6 de diciembre el Día del Motociclista con la inauguración de una zona biker, espacio seguro, ordenado y de identidad para la comunidad.

El presidente municipal de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, participarán en el corte del listón frente al Santuario de la Virgen del Caminero, donde se reunirán integrantes de clubes a la convivencia en vehículos de dos ruedas.

El proyecto, organizado por Corina Rodríguez Guerrero, Marte Rodríguez Alcalá, integrante de Motoclub Banketeros, y Cristian Azul Guajardo Bustos manager de la red social Los de la Curva, tiene como objetivo limpiar la imagen del biker victorense.

La autoridad municipal estará colaborando en el desarrollo del evento motorizado, en el que Ricardo Morales Ceballos “El Riky” donará una estatua alusiva que será instalada como monumento en la antigua carretera Victoria – San Luis Potosí.

El comité organizador, hace extensiva la invitación a los motociclistas a sumarse al evento para cuidar la zona, fortalecer la hermandad biker y demostrar que la comunidad puede generar espacios de convivencia y orgullo.