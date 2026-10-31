Inaugura el rector Dámaso Anaya la Feria del Libro UAT 2026 en Tampico

Tampico, Tam. 31 de octubre de 2026.

Con un llamado a fortalecer la lectura como un ejercicio de libertad y un pilar fundamental para la formación integral de la juventud, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro UAT 2026 en el Centro Universitario Sur.

Acompañado por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, así como por autoridades estatales, legisladores, mandos navales, militares y representantes del sector cultural, el rector destacó el constante crecimiento de este encuentro en la sede de Tampico, donde la asistencia se ha duplicado al pasar de 45 mil visitantes en 2022 y 65 mil en 2023, a más de 90 mil asistentes en la edición de 2025.

Subrayó que detrás de estas cifras lo más importante es el impacto social, las niñas y niños que descubren el placer de leer, las juventudes que encuentran inspiración y las familias que comparten el conocimiento.

Durante su mensaje, el titular de la UAT reflexionó sobre los retos de la era digital, señalando que frente al acceso masivo a información en internet, la lectura en libros especializados resulta indispensable para formar excelentes profesionistas. Enfatizó que abrir un libro permite descubrir un mundo más amplio, desarrollar el pensamiento crítico y aprender a reflexionar con autonomía.

En ese sentido, Dámaso Anaya remarcó la trascendencia del proyecto universitario y su vocación social: “En la UAT hemos construido un proyecto que hoy trasciende nuestras aulas y se consolida como un espacio de encuentro para la cultura, las ideas y el pensamiento. La Feria del Libro UAT es mucho más que un evento universitario. Es una puerta abierta al conocimiento y una oportunidad para transformar nuestra sociedad.”

Asimismo, el rector invitó a toda la ciudadanía a sumarse activamente a esta fiesta cultural para encender la chispa de la imaginación y la vocación en las nuevas generaciones: “Hoy quiero invitar a todas las familias tamaulipecas a vivir esta feria, recorrer sus espacios y permitir que sus hijas e hijos descubran el extraordinario universo que existe dentro de un libro. Sigamos construyendo una universidad cercana a su gente, comprometida con la cultura y convencida de que la educación es el camino para construir una sociedad más justa, libre y humana.”

Durante el acto protocolario, las autoridades invitadas coincidieron en resaltar el valor social de este encuentro. En su intervención, el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, sostuvo que la feria refleja el compromiso de la universidad con la formación integral y el acercamiento del conocimiento a la sociedad tamaulipeca.

Por su parte, el escritor Fritz Glockner Corte, secretario de Arte y Cultura de Puebla, enfatizó que si bien la lectura no cambia al mundo por sí sola, sí transforma a las personas que lo construirán, señalando además que este tipo de ferias universitarias fomentan la imaginación, la pasión y la construcción de nuevas utopías frente a las amenazas cotidianas, reconociendo el esfuerzo de la UAT por consolidar un espacio cultural de gran trascendencia.

Finalmente, el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, celebró la realización de este espacio como una ventana hacia nuevos mundos y un impulso decisivo a las autoras y autores de la entidad, destacando la importancia de visibilizar la literatura tamaulipeca y recordando la relevancia de que la juventud adquiera criterios propios a través de la lectura y el pensamiento crítico.

En esta edición 2026, la feria cuenta con la participación de 23 casas editoriales nacionales e internacionales, más de 30 instituciones y empresas colaboradoras, además de un programa que contempla más de 40 presentaciones de libros, 20 conferencias magistrales, 30 expresiones artísticas, 70 actividades infantiles, 33 talleres juveniles y la nueva Sala Café con Autor para impulsar el talento de más de 20 escritores independientes tamaulipecos.

Posteriormente, el rector declaró formalmente inauguradas las actividades, invitando a la sociedad tamaulipeca a disfrutar de una cartelera abierta, inclusiva y totalmente gratuita que permanecerá abierta hasta el próximo 8 de noviembre en el Gimnasio Olímpico de Tampico. Tras el acto protocolario, las autoridades realizaron el tradicional corte de listón y un recorrido oficial por las instalaciones del recinto.