Inaugura DIF Tamaulipas “Trazos de Sabiduría”, exposición de arte creado por personas adultas mayores

Son 33 expositores de la Casa Club de las Personas Adultas Mayores presentan 109 obras de su autoría, que estarán en exhibición del 12 al 20 de agosto en la Pinacoteca de la capital del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Dentro de las actividades por el Mes de las Personas Adultas Mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, inauguró la exposición de pintura “Trazos de Sabiduría”, arte y ecoarte, realizada por personas adultas mayores de la Casa Club perteneciente a esta institución de asistencia social.

La inauguración se llevó a cabo en la sala José Reyes Meza de la Pinacoteca, ubicada en el centro de esta ciudad, donde se exhiben 109 obras de 33 expositores: 68 pinturas y 41 piezas de ecoarte elaboradas con material reciclado, fomentando el cuidado del medio ambiente.

“Felicidades a todos los que hoy exponen orgullosamente en este hermoso lugar que nos abre las puertas y que nos permite, a su vez, abrirles las puertas para que ellos puedan exponer. Gracias a todas las personas adultas mayores y sus familias que confían en nuestra Casa Club y que se acercan para formar nuevos amigos y nuevos núcleos familiares, porque eso nos permite ver cómo disfrutan y aprovechan esta etapa de la vida”, expresó a los asistentes Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

Esta exposición, que refleja el talento y la creatividad de las personas adultas mayores, permanecerá abierta en la Pinacoteca estatal hasta el próximo día 20 de agosto.

Posteriormente, las obras estarán en exhibición en la Casa Club de las Personas Adultas Mayores, ubicada en el 20 Méndez de Ciudad Victoria. En ambos espacios, el público en general podrá apreciarlas y, en su caso, adquirirlas a un precio accesible.

Asimismo, la Casa Club reitera la invitación a las personas adultas mayores para que participen en las actividades culturales, lúdicas y educativas que ahí se realizan en favor de este sector de la sociedad, donde los Mensajeros de Paz los atienden con cariño todos los días, mientras aprenden, conviven y se divierten.