Impulsado por seguridad y conectividad, Tamaulipas brilla en el Tianguis Turístico

Acapulco, Guerrero.— Con altas expectativas de crecimiento y un impulso sin precedentes, Tamaulipas llega con fuerza al Tianguis Turístico 2026 en su edición 50, que se celebra en el emblemático puerto de Acapulco, uno de los eventos más importantes y prestigiosos de la industria turística de México y América Latina.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas dijo que “bajo el liderazgo visionario del gobernador Américo Villarreal Anaya, el estado ha consolidado la seguridad, la infraestructura y la conectividad como pilares estratégicos que hoy devuelven la confianza plena a los turistas nacionales e internacionales, posicionando a Tamaulipas como uno de los destinos con mayor proyección y potencial de crecimiento en el país”.

El Tianguis Turístico reúne a compradores, operadores turísticos y expositores de diversos países, consolidándose como la plataforma más relevante para la generación de negocios, alianzas estratégicas y la atracción de visitantes a gran escala.

En este sentido, dijo que no solo se apuesta al turismo de sol y playa, sino también por segmentos como el turismo de reuniones, de aventura, cinegético, de negocios, religioso, deportivo y de salud, entre otros.

“Nuestro estado tiene programadas citas de negocios con operadores internacionales, agencias de viajes y aerolíneas, buscando ampliar su conectividad y presencia en mercados estratégicos”, refirió el funcionario estatal.

Con esto se abre un nuevo capítulo para el sector turístico nacional, donde estados como Tamaulipas apuestan por una promoción renovada, moderna y una visión clara de crecimiento sostenido que beneficie directamente a sus comunidades.

En una ceremonia oficial, inauguraron el stand de Tamaulipas la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Turismo del estado de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez; las presidentas municipales de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, así como el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros.