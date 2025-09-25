Gobierno y DIF Tamaulipas llevan sus servicios a la región ribereña con la brigada Transformando Familias

Guerrero, Tamaulipas. – Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la brigada Transformando Familias en la cabecera municipal de Guerrero, acercando servicios integrales de salud, bienestar y trámites gubernamentales a la población de atención prioritaria de la región fronteriza.

En esta jornada participaron todas las direcciones del DIF Tamaulipas, así como dependencias del Gobierno del Estado y del Gobierno de México, uniendo esfuerzos para atender de manera directa a familias de Guerrero, Mier y comunidades vecinas.

Durante la brigada se ofrecieron consultas médicas generales, nutricionales y dentales, atención integral a la salud de la mujer, exámenes de la vista y entrega de lentes, aparatos funcionales y auxiliares auditivos. Además, se brindaron vacunación, apoyos alimentarios, trámites de Registro Civil y servicios de la Oficina Fiscal, así como gestiones a través de la Subdirección de Atención Ciudadana.

La directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, recorrió cada uno de los módulos instalados para constatar el trabajo de los equipos y la atención cercana que se brinda a las familias.

“Estamos encantadas porque se reanudan las brigadas Transformando Familias para un cierre fuerte y contundente este 2025. Estamos iniciando en Nueva Ciudad Guerrero, arrancando con esta brigada maravillosa en la que tanto Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas, juntos, haciendo una fuerza grande, traemos toda una gama de servicios para la ciudadanía de esta región. Lo más importante es que la gente sepa que estamos cerca de ellos siempre y que todos los servicios se mueven para estar al alcance de quien más lo necesita”, dijo en entrevista Lara Ayala.

Las brigadas Transformando Familias continuarán su recorrido por todo el estado, llegando próximamente a San Nicolás, Casas, Soto la Marina, Aldama, Xicoténcatl, Gómez Farías y Matamoros, reafirmando el compromiso del DIF Tamaulipas de impulsar comunidades más saludables, incluyentes y con mejores oportunidades para todas y todos.