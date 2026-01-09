Fortalece COLTAM alianzas académicas para elevar el impacto social del conocimiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la finalidad de fortalecer los lazos académicos y de cooperación entre los colegios y los centros de investigación del país, El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) participó en actividades organizadas por la Red Nacional de Colegios y Centros de Investigación.

Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del COLTAM, informó que realizó una visita institucional a El Colegio de México (COLMEX), en donde esta institución efectuó la donación de libros y revistas a la Red Nacional de Colegios y Centros de Investigación, en una jornada encabezada por la Dra. Ana Covarrubias, presidenta del colegio.

Indicó que se realizó la donación de 1,139 libros y 337 revistas a la Red de Colegios, lo que beneficiará directamente a estudiantes, docentes e investigadores, al ampliar y enriquecer los recursos bibliográficos disponibles para la comunidad académica.

Compartió que entre las instituciones beneficiadas con esta acción se encuentran: El Colegio de Tlaxcala; El Colegio del Estado de Hidalgo; El Colegio de Puebla, A. C.; El Colegio de Veracruz; El Colegio de Jalisco, A. C.; El Colegio Mexiquense, A. C.; El Colegio de Morelos; el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y El Colegio de Tamaulipas.

Posteriormente, se llevó a cabo un diálogo con la Dra. Violeta Vázquez-Rojas, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a quien se le presentó formalmente la Red Nacional de Colegios y Centros de Investigación.

Destacó la relevancia de estos espacios de encuentro para consolidar una agenda académica compartida. “La cooperación entre colegios es fundamental para fortalecer la educación superior y ampliar el impacto social del conocimiento. Desde El Colegio de Tamaulipas refrendamos nuestro compromiso con la colaboración académica y el trabajo en conjunto”, enfatizó.

Subrayó que el COLTAM fomenta el diálogo académico y la construcción de alianzas que contribuyan al desarrollo científico; siempre en línea con el enfoque humanista que impulsa el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para colocar el conocimiento al servicio de la sociedad, fortalecer la academia y construir redes que amplíen las capacidades científicas y formativas de las y los investigadores en Tamaulipas.