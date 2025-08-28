Firman convenio SSPT e IMSS-Bienestar para brindar atención gratuita a PPLs y adolescentes en internamiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-A manera de garantizar el derecho a la salud de personas privadas de la libertad (PPLs) y adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas en internamiento, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) firmó el convenio de colaboración para la prestación de servicios médicos, quirúrgicos, de especialidades disponibles, emergencia y atención hospitalaria de manera gratuita con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

Mediante este convenio, las personas en proceso de reinserción social podrán acceder a la infraestructura, equipo médico de alta tecnología, radiología, laboratorio, entre otros servicios, en 17 hospitales, 12 unidades médicas especializadas y 326 centros de primer nivel a lo largo de la entidad.

Estas acciones complementan los programas preventivos y atención proporcionada por las Jurisdicciones Sanitarias de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y los departamentos de Medicina y Psicología de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).

“Al momento, tenemos un gobierno tanto estatal como nacional, humanista, y prueba de ello es que se atiende a todas las mexicanas y mexicanos, en este caso, tamaulipecas y tamaulipecos que no gozan de seguridad social o de servicio médico, incluidos también quienes están en centros de reinserción social”, externó el coordinador estatal de IMSS-Bienestar Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño.

Agregó, entre las instituciones mencionadas se encuentran 10 centros dedicados a la atención de alteraciones mentales, emocionales y tratamiento de adicciones, lo cual garantiza una salud integral para las personas que cumplen medidas privativas de la libertad.

Representando a la SSPT, asistieron a la firma el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Juan Antonio Sánchez Ruiz; el director de Reinserción Social y Servicios Post Penales, Pedro Aranda Gutiérrez; y la subdirectora jurídica de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), Zelesthe Terán Polendo.