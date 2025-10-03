Festival Tamatán 2025 llega a Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tam., 2 de octubre. –

Del 11 al 19 de octubre se celebrará la sexta edición del Festival de Cine Mexicano Tamatán, con funciones presenciales gratuitas en la capital tamaulipeca y exhibiciones en línea en la plataforma Nuestro Cine MX de IMCINE.

La programación incluye estrenos nacionales, muestras de cortometrajes, talleres y la tradicional sección Cine en el Panteón, con funciones de terror en el Panteón Histórico del Cero Morelos. La inauguración será el 10 de octubre en la UAT con Carnalismo de José Luis Cano, y la clausura el 18 en Cineteca Tamaulipas con alfombra roja, premiación y las cintas En la orilla y La puerta verde.

El festival busca impulsar nuevos talentos y acercar el cine mexicano a la comunidad. Más información en festivaltamatan.mx.