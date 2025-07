Exhorta SST a prevenir accidentes en este periodo vacacional de verano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A unos días de que inició la temporada vacacional de verano, por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Salud reforzó la estrategia de concientización dirigida a la población en general sobre los temas de seguridad vial, prevención de accidentes en el hogar y en el caso del personal médico, de cómo actuar ante una emergencia de asfixia, quemaduras, ahogamiento, entre otros.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, señaló que la finalidad es evitar cualquier tipo de percance, tanto en la vía pública como en el hogar ya que es en esta temporada cuando se registra un incremento en materia de accidentes.

El secretario de Salud dijo que estas estrategias, buscan disminuir los accidentes y el objetivo es que, a través de la información que se le proporciona a la población a través de capacitaciones, mensajes en redes sociales, videos, folletos, etcétera, se concientice sobre lo importante que es utilizar el cinturón de seguridad, evitar distractores al conducir, no manejar bajo los efectos del alcohol, y otro punto importante es evitar los accidentes de motos, que utilicen el casco y conozcan las reglas de vialidad.

En lo referente a los accidentes en el hogar, las recomendaciones se enfocan a proteger a los niños y niñas para que no jueguen en áreas de riesgo como la cocina, el baño o escaleras, que no jueguen o manipulen objetos de tamaño muy reducido o aquellos que puedan desmontarse en piezas y que no sean recomendados para su edad; que no jueguen con cerillos o encendedores, entre otras recomendaciones como el no perderlos de vista en las áreas recreativas y balnearios.

Explicó que a través de las jurisdicciones sanitarias, se ha capacitado a más de 13 mil personas sobre la prevención de accidentes como quemaduras, asfixias, intoxicaciones, entre otros; en el tema de la seguridad vial, se tiene un promedio de casi 16 mil personas capacitadas; de igual manera se han otorgado pláticas a más de 400 personas como primeros respondientes, a quienes se les hace un examen de evaluación inicial y final, ya que deben conocer cómo actuar ante una emergencia y está enfocado a población en general, pasantes de medicina, entre otros.

Estas actividades se llevan a cabo bajo el programa de Prevención de Accidentes, quienes acuden a los centros de salud, a las instituciones educativas, organizaciones y también con los grupos de tránsito con el tema de alcoholimetría, a quienes se les capacita y se entregan alcoholímetros referenciales en forma de bastón, los cuales se utilizan en operativos de control de alcohol en aliento para prevenir accidentes de tránsito.