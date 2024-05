¿Dónde encontrar ayuda para enfrentar el acoso escolar?

Tamaulipas, mayo 2024

Para Axel el acoso inició con agresiones verbales. Pronto llegaron los empujones y después los golpes que se convirtieron en rutina. Axel recuerda su primer año de secundaria como una pesadilla. Uno de sus compañeros, al que se le unieron otros estudiantes, disfrutaba humillándolo públicamente y de forma reiterada. Axel se sentía tan avergonzado que durante meses no habló con nadie sobre lo que le ocurría en la escuela, hasta que su mamá, Wendy Torres, advirtió algo extraño en el comportamiento de su hijo.

Además de acudir a las autoridades escolares, Wendy y Axel expresan lo valiosa que resultó la información que encontraron sobre el acoso en el sitio web de los testigos de Jehová jw.org. Artículos como ¿Qué puedo hacer si mi hijo sufre de acoso escolar o bullying? o ¿Y si mis compañeros me acosan o se burlan de mí?, les ayudaron a superar esta situación.

Wendy recuerda: “Nunca me imaginé que mi hijo se estuviera enfrentando a algo así. Me sentía muy impotente, estaba muy enojada y no sabía cómo ayudarlo. Buscamos información en la página jw, lo primero que aprendí fue que tenía que escuchar con paciencia a Axel. Nos ayudó mucho entender algunas de las causas por las que otros niños se conviertan en abusadores, la mayoría viven en una situación de violencia familiar y también han sufrido abuso”.

Por su parte, Axel comenta: “me identifiqué mucho con unos de los videos de jw. Sofía estaba pasando por lo mismo que yo, lo que aprendí me dio mucha seguridad, entendí que los abusadores quieren vernos sufrir. Leí consejos para alejarme de situaciones peligrosas y aprendí que cuando esté pasando por algo así debo hablarlo con mi mamá”.

El caso de Axel ejemplifica el abuso físico y emocional que niños y niñas experimentan diariamente. Según el informe “Ocultos a plena luz”, publicado en 2019 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en todo el mundo 1 de cada 3 estudiantes de entre 13 y 15 años sufren actos de acoso escolar. La ONG Bullying sin Fronteras arroja otro dato igual de alarmante: cada año este tipo de violencia es la causa directa de la muerte de alrededor de 200 000 escolares de educación primaria y secundaria.

Por iniciativa de organismos no gubernamentales y con el fin de concientizar sobre esta problemática, se estableció el 2 de mayo como el Día Mundial Contra el Acoso Escolar. Para contribuir a enfrentar esta condición que lastima a millones de estudiantes, los testigos de Jehová han hecho disponible información en más de mil idiomas dirigida a escolares, padres de familia y docentes. El sitio jw.org cuenta con contenido gratuito, práctico y eficaz sobre este tema.

¿Qué puedo hacer si mi hijo sufre acoso escolar? https://www.jw.org/es/enseñanzas-b%C3%ADblicas/familia/mi-hijo-sufre-acosobullying/

Cómo hacer frente al acoso https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/g20030822/Cómo-hacer-frente-al-acoso/

¿Qué hago si me hacen bullying? https://www.jw.org/es/biblioteca/videos/Cuando-eres-adolescente/que-hago-si-mehacen-bullying/