Disfrutan Lalo y Lucy Día del Pueblo con vecinos de la Nacozari.

Cd. Victoria 22 de febrero de 2026. – Cómo parte del trabajo en territorio, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa, presidenta del Sistema DIF, Lucy de Gattás, disfrutaron de una tarde familiar más al visitar la colonia Héroe de Nacozari con la brigada asistencial y de gobierno Día del Pueblo.

Más de 400 amas de casa, jefes de familia y niños del sector reunidos en el área deportiva, disfrutaron de juego de lotería, beneficios de las distintas áreas del gobierno municipal, apoyo de dependencias federales, cine infantil y pintura.

En su mensaje, Gattás Báez recordó que el Día del Pueblo es un compromiso político y estilo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfocado en la atención directa a la ciudadanía para escuchar y resolver sus demandas con la participación de síndicos y regidores del Cabildo.

Durante el evento, instalaron la mesa de audiencias públicas, en la que atendieron más de 180 peticiones de vecinos en temas de alumbrado público, bacheo, servicio de recolección de basura, descuentos de adeudo de predial, agua y servicio médico por parte del sistema DIF.