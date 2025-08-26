Destinará Municipio 3mdp más a programa de bacheo

Cd. Victoria, 25 de agosto 2025. – Para dar continuidad al Programa Permanente de Bacheo, el alcalde de Victoria Lalo Gattás autorizó a la Secretaría de Obras Públicas, invertir 3 millones de pesos más en la compra de carpeta asfáltica.

Eusebio Alfaro Reyna, titular de la dependencia municipal, indicó que la inversión se destinará en la segunda etapa del programa de rehabilitación de pavimentos en zonas primarias y mayor movilidad vehicular.

Para disminuir esta problemática, dijo que se mantendrá la misma estrategia de atención de reportes ciudadanos, medios de comunicación y peticiones dirigidas al presidente municipal en audiencias públicas en las colonias.

Alfaro Reyna, destacó que avenidas como Teocaltiche y de la Unidad serán incluidas en la segunda etapa del plan de bacheo, con la que se pretende llegar a más colonias de la Capital del Estado para mejorar las vialidades.

Apuntó que tan solo en la tercera semana de agosto, se rehabilitaron 1,020 metros cuadrados de calles con trabajos de bacheo en 11 colonias de la ciudad y en beneficio de 4,700 habitantes.