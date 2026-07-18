Coordina Municipio con el sector salud, acciones para combatir el dengue en panteones.

Cd. Victoria, 17 de julio de 2026.- El Gobierno Municipal y Sector Salud coordinan acciones para disminuir el riesgo de transmisión de dengue en panteones de la Capital, ante la temporada de lluvias y población que visita estos espacios.

Personal de la secretaría del Ayuntamiento, panteones y servicios públicos del municipio, junto a inspectores de la Dirección de Epidemiología, Promoción de la Salud y Control de Vectores, realizaron un recorrido de supervisión en los panteones De la Cruz, Cero Morelos y La Libertad.

«Por instrucción del alcalde Lalo Gattás estamos trabajando en equipo con el sector salud para tener los panteones limpios y seguros para las familias que visitan a sus seres queridos», señaló Marco Cantú Mercado, secretario de Servicios Públicos.

El objetivo, es implementar acciones para reducir la presencia de criaderos del mosquito aedes aegypti y disminuir el riesgo de transmisión de dengue en la población.

En la visita, se realizaron trabajos de fumigación, abatización, retiro de maleza y recipientes artificiales (floreros, jarras, macetas) por representar un riesgo epidemiológico para la reproducción del mosco transmisor.