Capacita TPT a mil 700 personas públicas en acceso a la información y protección de datos personales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Norma Angélica Pedraza Melo, reafirma su compromiso con la ciudadanía al dar cumplimiento a las reformas constitucionales y a la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Estas acciones buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, fortalecer la rendición de cuentas y consolidar la confianza en las instituciones públicas.

En este marco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas reconoce como autoridad garante local al órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT). Este organismo atiende los asuntos de transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de los municipios del estado, y tiene entre sus atribuciones la capacitación y actualización permanente de las personas servidoras públicas, además de brindar apoyo técnico a los sujetos obligados.

Pedraza Melo dijo que desde su creación en julio de 2025, TPT ha capacitado a 1 mil 692 personas servidoras públicas en temas clave como el procedimiento de acceso a la información, uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), procedimientos de impugnación, nuevo modelo de transparencia, obligaciones de los sujetos obligados, documentos de seguridad y avisos de privacidad, clasificación y desclasificación de información, así como protección de datos personales.

Por último señaló que se impulsa una administración pública más abierta y responsable, garantizando que la ciudadanía disponga de información clara, accesible y confiable, armonizando así la administración del gobernador Américo Villarreal a las disposiciones federales en la materia.