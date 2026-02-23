CAI “Francisco I. Madero” fortalece comunidad educativa desde la primera

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. –

Como parte fundamental de los programas de educación inicial que buscan integrar a la comunidad educativa, el Centro de Atención Infantil (CAI) Burocracia Estatal Número 3 «Francisco I. Madero» realizó con éxito una jornada de trabajo con padres de familia de la sala Lactantes 1.​

La actividad se desarrolló bajo la planeación pedagógica titulada «Mi cuerpo, mis sentidos, mi bienestar», un proyecto diseñado para estimular el desarrollo integral de los más pequeños a través del reconocimiento corporal y la exploración sensorial.​

Durante la mañana de trabajo, los padres de familia participaron activamente en dinámicas de estimulación temprana junto a sus hijos. El objetivo principal fue brindarles herramientas prácticas para replicar en casa, fomentando un ambiente de bienestar y seguridad que potencie los sentidos de los lactantes.