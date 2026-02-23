CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. –
Como parte fundamental de los programas de educación inicial que buscan integrar a la comunidad educativa, el Centro de Atención Infantil (CAI) Burocracia Estatal Número 3 «Francisco I. Madero» realizó con éxito una jornada de trabajo con padres de familia de la sala Lactantes 1.
La actividad se desarrolló bajo la planeación pedagógica titulada «Mi cuerpo, mis sentidos, mi bienestar», un proyecto diseñado para estimular el desarrollo integral de los más pequeños a través del reconocimiento corporal y la exploración sensorial.
Durante la mañana de trabajo, los padres de familia participaron activamente en dinámicas de estimulación temprana junto a sus hijos. El objetivo principal fue brindarles herramientas prácticas para replicar en casa, fomentando un ambiente de bienestar y seguridad que potencie los sentidos de los lactantes.