Avanzan obras complementarias de la primera etapa en la Ciudad Judicial

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de dotar al nuevo complejo judicial de una infraestructura integral y funcional, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP), avanza de forma importante en los trabajos complementarios con una inversión superior a los 21 millones de pesos de los 152 MDP destinados a la primera etapa de este inmueble construido en la capital de Tamaulipas.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya subrayó que están por concluir la construcción de la cafetería, caseta de vigilancia, estacionamiento, acceso vial, cisterna y cuarto de máquinas, que permitirán un funcionamiento óptimo y sustentable en las instalaciones de esta nueva Ciudad Judicial.

“Las obras exteriores permitirán que este nuevo edificio que concentrará servicios jurisdiccionales opere con autonomía y sustentabilidad, minimizando afectaciones al entorno”, expresó el servidor público.

Agregó que, con estas obras complementarias, mejorará notablemente la accesibilidad, seguridad y ordenamiento vial para las y los ciudadanos que acudan a solicitar los servicios del Poder Judicial.

Cabe destacar que la Ciudad Judicial contará con dos niveles en los que se distribuirán 9 juzgados (7 familiares, 2 para menores), pasillos de acceso, patios centrales, área de actuarios, oficina de administración e informática, sala de audiencia general, juzgado de ejecución de medida para adolescentes y centro de mecanismos alternativos para la solución de conflictos.