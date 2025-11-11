Atiende DIF Tamaulipas a población prioritaria en 12 polígonos a través de Lazos del Bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con talleres, pláticas de concientización, terapias grupales y acciones de redes comunitarias, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, trabaja de manera directa y cercana con la población de 12 polígonos identificados como prioritarios en 10 municipios del estado, en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno.

Así lo dio a conocer la directora general del DIF Estatal, Patricia Lara Ayala, en entrevista con medios de comunicación al arribar a la ceremonia de honores a la bandera de este lunes, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Los números de población vulnerable han ido bajando gracias a las estrategias, los apoyos, los programas, la atención y la capacitación de jóvenes y mujeres; por ejemplo, a través de Lazos del Bienestar en los polígonos de atención que se han creado en esta administración. Estos esfuerzos han permitido que muchas familias en situación de rezago tengan un impulso fuerte. Este año estamos arrancando 12 polígonos con mayores necesidades de apoyo, con el respaldo del Gobernador del Estado y de la doctora María de Villarreal”, expresó la funcionaria estatal.

Tan solo durante el mes de octubre, se llevaron a cabo 49 talleres comunitarios y 104 acciones complementarias en materia de salud, educación y deporte, con la participación de 1,101 integrantes de las redes comunitarias de los 12 polígonos de atención, beneficiando a más de 4 mil personas.

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan fortaleciendo el bienestar integral de las familias de los polígonos de atención mediante acciones de salud, acompañamiento emocional y participación comunitaria. A través de talleres formativos y acciones preventivas en salud, se promueve la organización social y la adopción de hábitos saludables, impulsando la educación, la prevención y la colaboración entre vecinas, vecinos y redes locales.

Con programas como Lazos del Bienestar, el DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de construir comunidades más unidas, saludables y solidarias, fortaleciendo el desarrollo humano y la calidad de vida de las familias tamaulipecas.