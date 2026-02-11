Alberga Palacio de Gobierno de Tamaulipas dos nuevas exposiciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el constante interés e impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya hacia la cultura y su difusión en Tamaulipas, se aperturaron las exposiciones «Manos que heredan cultura: memoria y humanismo en Tamaulipas» y «Grandes Maestros Tamaulipecos: artistas y muralistas» en Palacio de Gobierno.

Las exhibiciones se unen a «Historia de un mural», en el mezzanine del importante recinto ubicado en la capital tamaulipeca, el cual se ha convertido en un importante referente para la muestra de exposiciones que profundizan en la identidad tamaulipeca desde diversas aristas.

«Ha sido iniciativa del gobernador que las puertas de Palacio se mantengan abiertas al público en general para un encuentro con el arte y la cultura, especialmente que sean niños y jóvenes quienes puedan visitar las exposiciones al tiempo que visitan el recinto que es de todas y todos», explicó Héctor Romero – Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

El titular del ITCA destacó que a través de la Secretaría de Bienestar Social, bajo el liderazgo de Silvia Casas González, el instituto ha generado acciones para promover el trabajo de los artesanos y del legado artístico tamaulipeco.

PATRIMONIO E IDENTIDAD

«La exposición ‘Manos que heredan cultura’ es el resultado de un trabajo territorial realizado por el ITCA, y a través de fotografías y videos se muestra el legado de algunos oficios tradicionales y manifestaciones culturales profundamente arraigadas en nuestras comunidades», explicó Romero – Lecanda.

La alfarería milenaria, el tallado de ixtle vinculado al aprovechamiento respetuoso de la naturaleza, la música norteña, la danza comunitaria de carácter religioso o ceremonial y la cocina tradicional, además de la tradición talabartera son solo algunos de los aspectos que destacan en esta muestra.

Por su parte la exposición «Grandes Maestros Tamaulipecos», difunde las aportaciones estéticas, históricas e identitarias de cinco destacados artistas de nuestro estado: Ramón García Zurita, José Reyes Meza, David Celestinos, Pedro Banda y Alfonso X Peña, destacando su trayectoria en el movimiento muralista de México.

Las exhibiciones estarán disponibles hasta junio del 2026, permitiéndose sus visitas de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Así mismo formarán parte de los recorridos escolares, tanto en turnos matutinos como vespertinos que realiza el ITCA en coordinación con la Estrategia Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas.