Aclara SOP alcances de trabajos en Plaza Héroes de la Independencia en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), informa que la obra en proceso en la Plaza Héroes de la Independencia corresponde exclusivamente a trabajos de rehabilitación de andadores, áreas verdes y equipamiento urbano, sin intervención en monumentos, esculturas o elementos con valor histórico.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, subrayó que el proyecto contempla acciones de mejoramiento de la movilidad peatonal y del espacio público, mismas que no involucran bienes catalogados bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, manteniéndose intactos los elementos patrimoniales del sitio.

La Secretaría de Obras Públicas reitera su disposición a la revisión técnica correspondiente y al diálogo institucional, con el objetivo de aclarar los alcances del proyecto y continuar con una obra pública responsable, legal y en beneficio de la ciudadanía.