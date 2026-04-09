Urgen municipios de Tamaulipas a intervenir para proteger a trabajadoras del hogar

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de abril.- La falta de acceso a la seguridad social y la persistencia de condiciones laborales precarias para trabajadoras del hogar llevaron al diputado Armando Zertuche Zuani a impulsar un Punto de Acuerdo para exigir la intervención directa de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas.

El vocero de la iniciativa, Armando Zertuche Zuani, propuso que los gobiernos municipales, a través de los Institutos Municipales de la Mujer y las Comisiones de Igualdad de Género, implementen acciones de orientación, asesoría jurídica y acompañamiento para fortalecer el ejercicio de los derechos laborales.

Armando Zertuche Zuani advirtió que, pese a las reformas laborales y los avances legales, miles de trabajadoras del hogar continúan sin acceso a prestaciones básicas, situación que mantiene condiciones de desigualdad que se han prolongado durante años.

El vocero legislativo, Armando Zertuche Zuani, señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo trimestre de 2025 existen más de 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar en México, muchas de ellas en condiciones laborales precarias.

Armando Zertuche Zuani recordó que tras el fallo emitido en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las reformas laborales de 2019, se reconoció el derecho de este sector a la seguridad social, sin embargo, sostuvo que la implementación ha sido lenta y con avances limitados.

“A siete años del fallo, en promedio, solo 2 de cada 100 personas trabajadoras del hogar han logrado afiliarse al IMSS”, expresó, al insistir en que los municipios deben asumir un papel más activo.

Finalmente, Armando Zertuche Zuani indicó que la propuesta fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Municipales para su análisis, y reiteró que sin acciones coordinadas desde los ayuntamientos, las trabajadoras del hogar seguirán enfrentando rezagos en el ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social.