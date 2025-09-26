Todo listo para la histórica toma de protesta renovará al Poder Judicial de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de septiembre.– El Congreso de Tamaulipas confirmó que el próximo martes al mediodía se llevará a cabo la toma de protesta de 147 jueces y magistrados electos, lo que marcará la renovación total del Poder Judicial de la entidad.

La ceremonia tendrá lugar en el Polyforum de Ciudad Victoria a las 12 horas, donde el Pleno del Congreso organizará el protocolo oficial. Se trata de un hecho inédito, al renovarse en una sola jornada el 100 por ciento de la estructura judicial estatal.

En el acto asumirán 10 magistraturas de número del Supremo Tribunal de Justicia, una magistratura supernumeraria, tres magistraturas regionales, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 108 jueces de primera instancia y 20 jueces menores.

Con ello, el Pleno del Supremo Tribunal quedará integrado de manera paritaria, con cinco magistradas y cinco magistrados. Se trata de una composición histórica que, además, dará paso a la primera presidencia ocupada por una mujer electa en las urnas.

La presidencia recaerá a partir del 1 de octubre en Tania Contreras López, quien fue la candidata más votada de la elección judicial, al alcanzar 200 mil 521 sufragios. Será la primera mujer electa por voto popular como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Tamaulipas.

Contreras López cuenta con formación en derecho constitucional y una amplia trayectoria en el servicio público. Ha sido consejera jurídica del Gobierno del Estado, consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas y ha desarrollado labores en áreas jurídicas y legislativas.

Junto a ella integrarán el Supremo Tribunal Griselda Vázquez García, Guillermina Reynoso Ochoa, Teresa Blanco Alvizo y Minerva Cáceres Vázquez, quienes completan la lista de magistradas de número.

Además, integrarán también el Supremo Tribunal los magistrados Oscar Lara Sosa, Raúl Robles Caballero, Adrián Sánchez Salazar, Luis Ignacio García Zúñiga y Esteban Etienne Ruiz.

De esta manera, Tamaulipas iniciará un nuevo capítulo en la vida judicial, con una estructura renovada que, por primera vez, surge de un proceso de votación ciudadana. La expectativa es que este cambio fortalezca la independencia y legitimidad de la justicia en el estado.