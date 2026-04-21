Impulsan tipificación del acecho como delito en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de abril -En Tamaulipas avanza una iniciativa para castigar el acecho, conducta que actualmente no está reconocida de manera específica como delito en la legislación estatal, informó el diputado local Sergio Ojeda Castillo.

El legislador por Nuevo Laredo explicó que la propuesta busca frenar a los acosadores mediante la incorporación de esta conducta al Código Penal, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan escalar a hechos de mayor gravedad.

Señaló que la iniciativa fue presentada la semana pasada ante el Congreso y que este lunes ya recibió aprobación en comisiones, por lo que ahora se espera su discusión en el pleno.

Ojeda Castillo indicó que el acecho puede derivar en delitos más graves, como violencia o incluso homicidio, por lo que consideró necesario tipificarlo para atenderlo de forma oportuna.

Añadió que la propuesta cuenta con el respaldo del Instituto de la Mujer de Tamaulipas, al considerarse una medida que contribuiría a combatir la violencia de género en el estado.

Finalmente, el diputado de Morena subrayó que la ley no hará distinción de género, por lo que protegerá tanto a mujeres como a hombres que sean víctimas de acecho una vez que el delito quede formalmente establecido.