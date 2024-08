Es gratuita la atención en las Oficinas Fiscales: Adriana Lozano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano, exhortó a las y los ciudadanos que acuden a realizar

sus trámites a las oficinas fiscales, a no dejarse engañar y a no pagar por las asesorías recibidas en dichas dependencias.

“Le recuerdo a toda la población que la atención que se brinda en nuestras Oficinas Fiscales es completamente gratuita; lo único que se cobra es el impuesto

que está establecido en la ley. No se dejen engañar por ningún intermediario”, precisó.

De igual manera, recordó que todas las Oficinas Fiscales continúan operando con normalidad, pues se establecieron guardias para no interrumpir la atención a las y los contribuyentes durante este periodo vacacional.