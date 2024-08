“Viejitos” invitan a la “Fiesta”

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo esta listo para que este fin de semana se este jugando la Liguilla de la categoría Diamante, de la Nueva Liga de Veteranos.

Los Octavos de Final de Ida se jugarán este sábado, donde el cuadro del Deportivo Adame acabó en el primer lugar sumando 76 unidades; mientras que Deportivo 21 finalizó con 69 puntos, con una unidad más abajo esta Deportivo AGA con 68 dígitos.

La Unión sosa es cuarto con 67 puntos, más abajo esta Deportivo JVT con 64 unidades, en tanto que Deportivo Saldívar suma 61 unidades.

En el séptimo puesto esta Colonia Guadalupe Mainero con 56 puntos, Rodelcan tiene 54 unidades.

Por su parte, Jaumave suma 53 unidades, seguido por La Morenita con 49 unidades; Padilla tiene 47 unidades. Motel Sol, Colper La Morita, Real Mainero y 16 de septiembre suman 44 unidades.

El último invitado es Deportivo Cuauhtémoc con 34 unidades.

Los juegos rolados para este sábado 17 de agosto en las diferentes áreas que controla este organismo serán de la siguiente manera:

UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN VERDE #4

13:30 Horas Real Mainero vs Deportivo AGA

15:00 Horas Unión Sosa vs Colper la morita

16:30 Horas Deportivo 21 vs Deportivo Cuauhtémoc

IPSSET #3

13:30 Horas Deportivo Adame vs 16 de septiembre

15:00 Horas Padilla vs Deportivo Saldívar.

CANCHA SCT

13:30 Horas (Amistoso) Deportivo Lara vs La Rever

15:00 Horas La Morenita vs Col. Guadalupe Mainero

16:30 Horas Deportivo JVT vs Motel Sol

EN JAUMAVE

13:00 Horas Jaumave vs Rodelcan