¡Todo un éxito! Corren en la playa más bonita de Tamaulipas

Ricardo Flamarique

La Pesca, Soto La Marina.- La edición 2026 de la Carrera de La Pesca volvió a consolidarse como una de las competencias atléticas más atractivas de Tamaulipas, al reunir a más de 300 corredores que desafiaron el exigente recorrido sobre la arena y la orilla del mar, en un evento respaldado por el Gobierno Municipal de Soto La Marina, encabezado por la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez.

Desde temprana hora, atletas provenientes de diferentes municipios del estado se dieron cita en la considerada playa más bonita de Tamaulipas, donde disfrutaron de un recorrido que combina el reto físico de correr sobre la arena con el espectacular paisaje del Golfo de México.

La competencia, organizada por Recorriendo Tamaulipas, ofreció las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, convirtiéndose una vez más en una experiencia que fusiona deporte, turismo y convivencia familiar.

Al finalizar la jornada, los mejores tiempos fueron los siguientes:

5 K Femenil

1. Mayra Ruiz (066)

2. Fátima Anly (184)

3. Patricia Grace (011)

5 K Varonil

1. Nicolás Bustamante (196)

2. Ismael Carreón (203)

3. Fabián Javier (197)

10 K Femenil

1. Elizabeth (274)

2. Clara (145)

3. Silvia (242)

10 K Varonil

1. Josué Castillo (118)

2. Donaldo García (058)

3. Jorge González (038)

La Carrera de La Pesca continúa posicionándose como una de las pruebas de playa más importantes del estado, al ofrecer un recorrido único que cada año atrae a corredores de todos los niveles, quienes encuentran en este escenario una combinación perfecta entre competencia, naturaleza y turismo deportivo.