Tiene sede la gran final de la Súper Liga Municipal de Fútbol Victoria

Cd. Victoria, 10 de octubre de 2026.- Será en el campo -Américo Amigo-, de la Unidad Deportiva Tamaholipa Siglo XXI, el próximo martes cuando Las Marías y Deportivo Mota disputarán la gran final de la Súper Liga Municipal de Fútbol Victoria 2026.

El INDE, con Manuel Virués como director, brinda todas las facilidades para que el encuentro se realice en el citado escenario.

Alejandro Soto, administrador del complejo deportivo, atendió a la delegación enviada por Carlos Pizaña, jefe del deporte victorense, para afinar los detalles logísticos.

El balón rodará a partir del silbatazo previsto para las 19:00 horas, por el premio de 50 mil pesos que otorga

el gobierno de Eduardo Gattás Báez.

Los preparativos van en aumento y se espera una gran fiesta deportiva en el corazón de Tamaulipas.