Tano Ortíz sobre América: ‘Defensiva no estamos como queremos, pero ofensivamente sí’

No es un secreto que en la vigente temporada de América con todo y el invicto el equipo no ha mostrado equilibrio ya que la defensiva ha puesto en riesgo algunos resultados, sin embargo, para Fernando Ortíz no existe diferencia en dichas zonas.

“No soy de diferenciar defensa y ofensiva, defienden y atacan todos. Defensiva no estamos como queremos, pero ofensivamente sí. El equipo defiende y ataca, no hay diferencia en ese sentido. Vamos a darle mérito al rival, también juega, crea situaciones. Debemos trabajar para que no nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega”, afirmó el Tano.

Ortíz destacó que el equipo consiguiera cerrar con los 9 puntos disputados en la jornada doble ya que eso les permitió escalar hasta el tercer puesto.

“Todos los partidos son diferentes. Hay momentos donde debemos tener la tranquilidad para finalizar o la inquietud de seguir buscando para abrir un partido. Hay diversas formas de verse en el minuto que consideramos. Los chicos sabían que era una semana clave para estar arriba donde siempre tiene que estar el club. A descansar mañana y volver el martes para preparar el siguiente partido”, apuntó.

Respecto al invicto, el estratega argentino prefirió no comprometerse asegurando que ese tipo de estadísticas no le inquietan.

“No soy mucho de estadísticas, no me fijo. Voy partido tras partido, las estadísticas son números que reflejan a la hora del trabajo. Pienso en lo que va a ser Atlas en una cancha difícil. El invicto es algo que viene acompañado del trabajo, pero no me fijo”, finalizó Fernando Ortiz.