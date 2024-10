Son Alces y Zorros, favoritos en ‘Semis’ de Futbol Bardas, Interfacultades UAT-ZC

por: Ricardo Flamarique.

Victoria, Tamaulipas.- Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, son amplios favoritos para avanzar a la final, en el Futbol Bardas Varonil, de los Juegos Deportivos Interfacultades 2024, de la Zona Centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este martes, en partido pendiente de la fase de grupos, celebrado en la cancha de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, los Zorros vinieron de atrás para empatar 7-7 con Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y cedieron el punto extra al perder 1-2 en shoot out.

Con este resultado se definieron las posiciones finales en el Grupo B, en el que Zorros FCAV avanzó a la Semifinal en primer lugar con 7 unidades, mientras que en segundo concluyeron los Dragones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro, con 6.

En este Sector Vaqueros se quedó al margen con 5 puntos y en el fondo Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, sin sumar.

Por el Grupo A, los flamantes campeones, Alces FCEH avanzaron a la fiesta grande en primer lugar con 8 puntos, mientras que los segundos invitados, son los Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria, con 7 unidades.

Para este jueves 31 de octubre, fueron programadas las Semifinales en el mismo escenario y se juegan de la siguiente manera:

SEMIFINALES

Futbol Bardas Femenil

HORA DUELO

10:00 Zorros FCAV Vs. Alces FCEH

11:00 Delfines FEV Vs. Dragones UAMMC

Futbol Bardas Varonil

HORA DUELO

12:00 Alces FCEH Vs. Dragones UAMMC

13:00 Zorros FCAV Vs. Delfines FEV