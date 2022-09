‘SÉ QUE PUEDO ENFRENTAR A MESSI’: Fernando Beltrán

Fernando Beltrán, mediocampista de Chivas, asegura que se prepara día a día con el fin de mantener vivo su sueño mundialista en enfrentarse a personalidades de nivel internacional como Lionel Messi.

“Lo dije desde un principio, me estoy preparando porque puedo enfrentar al mejor del mundo, estoy mentalizado en que puedo vivir un sueño, en que puedo enfrentar a Messi si Dios me da la oportunidad”, indicó el Nene en entrevista con TUDN.

“Sí, en mi mente sí me veo (en el Mundial), pero trabajo todos los días porque falta mucho todavía y no puedo relajarme en detallitos porque conozco al profe y sé que si empiezas a sentirte o piensas que vas a estar te relajas, ahí pierdes”, apuntó.

Sin embargo, Beltrán tiene los pies sobre la tierra pues es consiente que Gerardo Martino no lo tiene entre sus principales consideraciones para el mediocampo, aunque todo puede pasar…

“Él fue muy franco conmigo, la verdad después de esa gira que tuvimos en Estados Unidos, donde tuve oportunidad de jugar contra Uruguay, Ecuador, Nigeria, él fue franco, se me acercó y me dijo que no quería que me subiera a un lugar donde no estoy, que sí la oportunidad me la había ganado, que lo hice muy bien, pero que él necesitaba que en el equipo siguiera mostrando lo que mostré en esos partidos”, detalló Beltrán.