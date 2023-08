SANTIAGO BAÑOS CONFIRMÓ LA RAZÓN DEL FICHAJE FALLIDO DE RAMOS: ‘NO SE PUEDE PAGAR AQUÍ EN MÉXICO’

América no podría pagar su sueldo. A pesar de los fuertes rumores con respecto al posible fichaje de Sergio Ramos con las Águilas, el club decidió no continuar con las negociaciones debido a los altos parámetros de salario del español.

El presidente deportivo azulcrema, Santiago Baños, reveló en entrevista que, tal y como se publicó el alto sueldo de Sergio Ramos hacía imposible que aterrizara en el América, por lo que optaron no continuar con las negociaciones.

“Tuve la fortuna de conocer a su hermano que es su representante, en una charla personal, salió el tema y, obviamente, los parámetros salariales de Sergio no tienen nada que ver con lo que se puede pagar aquí en México”, reveló el directivo azulcrema para TUDN.

Asimismo, Baños aseguró que, a pesar del fichaje fallido, el club aún busca un refuerzo para la zona defensiva antes de que se cierre el mercado de verano el próximo 1ro de septiembre.

“La edad es muy relativo, necesitamos a alguien que tenga presencia, que sepamos que no le quedará grande el puesto en el América, que tengamos confianza en él, que tenga gran recorrido, buen juego aéreo. No estamos buscando traer a un joven y darle la oportunidad, que sea alguien con más recorrido y no le pese estar en América, que pueda dar resultados desde el primer partido”, finalizó Baños.