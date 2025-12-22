Rinden homenaje a -Don Logio-

Ciudad Victoria.- Con un Torneo Cuadrangular de Fútbol, familiares y amigos rinden homenaje póstumo al promotor deportivo Eulogio Hernández García -Don Logio-, en campos de la Liga Unidad Modelo.

En un ambiente de fiesta y camaradería se desarrollaron las acciones, teniendo como invitado de honor a la leyenda viviente del balompié victorense, Javier Hernández Martínez, ex jugador profesional de la -Jaiba Brava- del Tampico Madero y Cuerudos Victoria.

En la ronda eliminatoria, Real Hernández eliminó en tandas de penales a los Amigos de -Don Logio- y Deportivo Hernández hizo lo propio ante Real Esfuerzo, por la mínima diferencia de 1-0.

En la gran final, Real Hernández superó a Deportivo Hernández, en serie de penaltis tras igualar 0-0, agenciándose el trofeo donado por la empresa Uniformes Barrientos.

En la ceremonia de premiación Javier Hernández, destacó el desempeño de -Don Logio- como impulsor del fútbol amateur, siempre de la mano de su señora esposa Estefana Balderas y su hija Martha Alicia Hernández Balderas.

Cómo un gesto de deportivismo Real Hernández dedicó su título a las familias Hernández Balderas, Torres Hernández y Ávalos Hernández.

El festín futbolero finalizó con la imagen grupal en donde se afianzó el compromiso de mejorar cada edición de este certamen.