Patrick Mahomes: Siguió el consejo de su padre de siempre luchar por sus sueños

Patrick Mahomes ha seguido al pie de la letra uno de los consejos que recibió de su padre, soñar y luchar por esas metas que se trazó de niño y vaya que las ha cumplido al pie de la letra, ya que con su victoria en el Super Bowl LVII ganó su segundo anillo de campeonato.

Su actuación del domingo por la noche en Glendale, Arizona, le valió obtener también su segunda designación de Jugador Más Valioso. Con 27 años de edad se ha situado en un lugar que, si decidiera retirarse ya, le aseguraría un lugar en el Salón de la Fama de la NFL.

“Mi papá me ha dicho que, primeramente me mantengan siguiendo mis sueños y siga trabajando fuerte para cumplirlos y después, seguir siendo un gran hombre. Estas dos palabras que me dijo mi padre desde que era joven me han mantenido siempre luchando por alcanzar lo que quiero”, dijo en conferencia de prensa.

Como es una costumbre el ganador del MVP del Super Bowl ofrece una pequeña conferencia junto a su entrenador Andy Reid y el comisionado Roger Goodell. El pasador lució tranquilo, con un leve raspón en la pierna derecha, producto de la rudeza con la que se vivió el encuentro ante Filadelfia, pero de buen humor por la victoria del equipo.

Mahomes destacó el trabajo de sus entrenadores y aseguró que la organización tiene el talento suficiente para continuar siendo contendientes la próxima campaña. “Hay material humano para seguir aspirando a más victorias. Hay que seguir trabajando duro junto con los entrenadores. Por ahora quiero disfrutar con mi familia, con mi hija, descansar unos días”, añadió.