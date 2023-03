Messi y Cristiano Ronaldo comandan lista de los mejores futbolistas del siglo XXI

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron catalogados como los dos mejores futbolistas del siglo XXI, respectivamente fueron 1 y 2 del listado de una publicación inglesa.

Según Four Four Two, revista vigente desde 1994, Messi es el mejor jugador entre los activos desde 2001 en adelante. El segundo puesto le pertenece al Bicho.

El podio fue cerrado por el campeón del mundo Andrés Iniesta, le sigue su entrañable compañero Xavi Hernández y el quinto peldaño fue para Ronaldinho, también perteneciente al Barcelona.

El top 10 incluye a Zinedine Zinedine, Thierry Henry, Manuel Neuer, Kaká y Luis Suárez, en los puestos del 6 al 10, respectivamente. Hasta el onceavo peldaño apareció el actual Balón de Oro, Karim Benzema.

Otros puestos destacados son Dani Alves (12), Luka Modric (14), Sergio Ramos (19), Piqué (24), Neymar (25), Kylian Mbappé (33), Buffon (36), Griezmann (53), Di María (57), Courtois (88), Alexander-Arnold (100), entre muchos más.