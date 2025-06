Más de mil estudiantes participan en exitosas Olimpiadas Académicas, Deportivas y Culturales en Soto La Marina

Soto La Marina, Tamaulipas.– Con la participación de más de mil niñas, niños y jóvenes del municipio de Soto La Marina, se llevaron a cabo las primeras Olimpiadas Deportivas, Académicas y Culturales “Compitiendo con el Corazón”, en este municipio costero del estado.

Desde nivel básico hasta superior, estudiantes de más de 60 planteles educativos participaron en esta justa, cuyo objetivo fue fortalecer la convivencia, el desarrollo integral y el orgullo escolar.

“Somos el único municipio que organiza un evento como este. Los demás realizan competencias entre escuelas; nosotros reunimos a todas las instituciones de las 64 comunidades para que compitan entre sí”, expresó la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez.

La presidenta municipal detalló que en el área deportiva se llevaron a cabo competencias de fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo y ajedrez. En el ámbito cultural, hubo participación en declamación, canto y danza; mientras que en lo académico, se realizaron concursos en las materias de Español y Matemáticas.

“Este tipo de eventos son fundamentales para nuestro municipio, ya que contribuyen a que las y los jóvenes mejoren su desempeño en todos los aspectos”, añadió.

“Esto no es sólo una competencia, como lo he dicho antes: es una fiesta educativa, cultural y deportiva. Es una oportunidad para convivir, conocer otras comunidades, hacer amigos, representar con orgullo a sus escuelas y demostrar todo lo que son capaces de lograr”.

Destacó también la colaboración entre maestros y autoridades, subrayando cómo estos eventos sirven de motivación para el rendimiento escolar: “Todo va de la mano: deporte, cultura y educación. Los maestros les dicen a los niños que si no estudian o no se portan bien, no podrán participar. Así los motivamos a esforzarse más. Estamos trabajando en equipo, maestros y administración, por el bien de nuestros niños”, finalizó.

Resultados destacados

Voleibol femenil Primarias 1º José María Villarreal 2º Felipe de la Garza

Secundarias 1º Adolfo López Mateos 2º Técnica 12

Medio superior 1º COBAT 2º CBTA 271

Voleibol varonil Primarias 1º Rafael Ramírez 2º Alberto Carrera Torres

Secundarias 1º Adolfo López Mateos 2º Telesecundaria Multigrado

Medio superior 1º CBTA 271 2º COBAT

Fútbol varonil Primarias 1º Lázaro Cárdenas 2º Felipe de la Garza

Secundarias 1º Técnica 12 2º Niños Héroes (Ej. Las Tunas)

Medio superior 1º CBTA 271 2º Instituto Costa

Resultados parciales (por grados):

Primaria (1º a 4º grado) 1º Felipe de la Garza 2º Primaria 18 de Marzo

Primaria (5º y 6º grado) 1º Moisés Sáenz (Ej. Sabinito) 2º Felipe de la Garza

Secundaria femenil 1º Telesecundaria Niños Héroes (Ej. Las Tunas) 2º Telesecundaria Adolfo López Mateos

Secundaria varonil 1º Técnica 12 2º Telesecundaria Niños Héroes (Ej. Las Tunas)