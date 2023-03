LUCHA DE CAMPEONATOS EN EL SULAIMÁN

Por: Osmar De Los Santos

Este próximo viernes 10 de marzo, la arena de lucha libre del Gimnasio José Sulaimán Chagnón estará en llamas, con la gran cartelera que presenta en su segunda función del año.

Con la pelea estelar por el Cinturón de Peso Completo NG, Shadow actual campeón, expondrá su título ante Tremors siendo la bomba de la noche.

En la lucha semifinal estará en juego la primera exposición del campeonato Ligero entre Lemuria y Saguita Bellator, dos grandes promesas de la nueva generación.

Además, la lucha de releveos atómicos entre Golis, Luna y Black Faller contra Mariza Diva, Princesa Maya y Cristian Wolf.

La pelea “cantada” entre Los Haters conformados por Rey Sombra, Dany González y Calabaza se darán con “uña y mugre” ante los Soldados de la Muerte I, II y III.

También estará en pelea la Copa 3 Leyendas con Grupo 1 en eliminatoria entre Dragon King vs Furia Negra vs El Charro vs Vicente vs Racksha vs Dios Azteca vs Artillero vs La Piedra vs Syndrome.

La cita es a las 18:00 horas, en el Gimnasio José Sulaimán Chagnón ubicado en el 27 Hidalgo esquina. El costo de boleto es de adulto 60 y niños en 40 pesos.