LO MISMO DE SIEMPRE

Sin novedad ni cambios en Correcaminos al terminar una temporada: otra vez pagará multa por quedar en los últimos tres lugares de la porcentual.

Cliente frecuente, desde que se instauró esta multa ha estado presente, con los pobres números que ha venido presentando torneo tras torneo, no ha podido salir del fondo porcentual. No han podido poner orden y darle una estabilidad deportiva al club. No se puede manejar a una institución a distancia.

Otra vez queda fuera de la liguilla, en esta ocasión no alcanzó ni Play In. Vaya manera de quedar eliminado, cuando dependía de sí mismo para clasificar y evitar multa: murió de nada.

Atlante les pasó por encima al aprovechar que les cedieron toda la iniciativa, Correcaminos no salió de su propio campo, no rebasaba la media cancha. Eso del ADN quedó en palabras. El 4-0 fue contundente y selló la eliminación de los naranjas y el pago de 500 mil pesos.

Tal fue el azote que tuvo el equipo, que imaginaban las críticas que se les venían y decidieron quitar la opcion de comentar en la publicación del marcador en su red social de Facebook, luego, al hacerlo evidente varios medios, recularon y abrieron la opción.

Si a este hecho, le sumamos que también restringieron el acceso a los entrenamientos a la prensa desde febrero, nos da un indicio que quieren limitar lo que les pueda incomodar.

Esperemos que ahora en el análisis y autocritica del balance del torneo no se limiten.

Era un torneo para superar lo hecho en el anterior, el plantel prácticamente era el mismo, de igual manera el cuerpo técnico, ya se conocían, entonces ¿Qué pasó? Les costó más que el anterior, cómo que si el entrenador hubiera tomado el equipo a medio torneo y empezarán a adaptarse técnico- jugadores- estilo de juego.

Sólo hubo dos refuerzos, y uno de ellos prácticamente jugó más en las Fuerzas Básicas: TDP y Premier, con Expansión sólo jugó un partido.

Hubo un engranaje que no funcionó.

Ojalá cambien ese engrane…y de paso, toda la maquinaria.