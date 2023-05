LÍDER DE LOS ULTRAS DEL PSG: ‘MESSI SE VA Y NEYMAR DEBERÍA HACERLO TAMBIÉN’

Lionel Messi y Neymar se han convertido en dos personas que no son gratas en este momento para toda la afición del PSG.

Se sabe que Messi dejará el equipo al final de la temporada y eso provocó que los ultras se presentarán afuera de las instalaciones para reclamarle al argentino y a otros más por su desempeño.

Romain Mabille, líder de la Collectif Ultras Paris (CUP), afirmó que ellos no fueron los que acudieron a reclamar, pero afirmó que si existe una molestia general con estos dos futbolistas.

“No apoyo lo que pasó. Esto no es una acción de la CUP. La banda no pretende esto, y no es el origen de todo esto. Era evitable, eso seguro. Bajar no es la mejor idea. Esto desprestigia la acción que la CUP montó poco antes en la sede del club. Les pedimos a todos que no caigan en la violencia, queremos enviar mensajes reales y esto lo arruina todo. Personalmente, lamento lo sucedido. Lamento que la gente solo recuerde esto”, sentenció Mabille.

Por ahora, las acciones que se tomaron por parte del club fue brindar mayor seguridad en las casas tanto de Lionel Messi como de Neymar.